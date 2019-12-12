الجزائر تدين بشدة الإعتداء الذي إستهدف الجيش في النيجر

أدانت الجزائر بشدة، الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف معسكرا للجيش النيجيري في أناتيس، الثلاثاء الماضي.

وأكد الناطق بإسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، لوكالة الأنباء، أن الجزائر تدين بشدة الإعتداء الذي إستهدف معسكرا للجيش النيجيري وخلف العديد من الضحايا.

وقال بن علي شريف: “وإذ ننحني أمام ضحيات عناصر الجيش النيجيري الذين لقوا حتفهم وهم يؤدون واجبهم لخدمة وطنهم”.

مضيفا: “الإرهاب في النيجر مثلما هو الحال بالنسبة لكل منطقة الساحل، ستتصدى له مقاومة صارمة من قوات الأمن والشعوب والحكومات”.

واستهدف الثلاثاء الماضي، إعتداء إرهابي، معسكرا للجيش النيجيري بمنطة اناتيس قرب الحدود مع مالي، مخلفا 71 ضحية ومفقودين.