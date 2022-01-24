الجزائر تدين بشدة الاعتداءات على كل من السعودية ودولة الإمارات

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتوالي الاعتداءات على كل من السعودية ودولة الإمارات.

وعبرّت الجزائر عن شجبها لهذه الأعمال العدائية، فإنها تدعو مجددا إلى تفادي التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان مستقبل يسود فيه السلم والأمن والرفاهية لصالح كافة شعوب المنطقة.

وتمكنت السعودية بتاريخ 17 جانفي الجاري تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون بإتجاه المملكة.