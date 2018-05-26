الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي الذي إستهدف بنغازي الليبية في رمضان   

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الارهابي بسيارة مفخخة الذي استهدف مدينة بنغازيي الليبية مخلفا 7قتلى وعشرات الجرحى وسط المدنيين .

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها ” ندين بشدة الهجوم الإرهابي بالسيارة المفخخة الذي استهدف في هذا الشهر المقدسي منطقة مأهولة بالسكان بمدينة بنغازيي مخلفا سبعة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين الأبرياء ” .

وأضاف البيان “وإذ نتقدم لأسر الضحايا وذويهم ولشعب ليبيا الشقيق وحكومتهي بأخلص عبارات التعازي والمواساة.

فإننا نعرب في ذات الوقت عن تضامننا معهم واستنكارنا الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي تتنافى مع كل القيم والأخلاقيات التي يدعو إليها هذا الشهر الفضيلي شهر الرحمة والتسامح.

و خلص البيان “إن هذه الاعتداءات الهمجية ماهي إلا محاولة يائسة للنيل من عزيمة الشعب الليبي بجميع مكوناته واحباط مسعاه نحو المصالحة الوطنية.

من خلال حوار ليبي-ليبي شامل يخرج هذا البلد الشقيق من أزمة طال أمدها ويحفظ له وحدته وسيادته على أرضه ومقدراته ويعيد الأمن والطمأنينة لجميع ربوعه.