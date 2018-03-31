الجزائر تدين بشدّة المجزرة التي ارتكبتها قوات الكيان الصهيوني بغزة

أدانت الجزائر اليوم المجزرة التي ارتكبتها قوات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أمس الجمعة، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر، أن الجزائر “تدين بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في حق المشاركين في المسيرات السلمية التي نظمها الشعب الفلسطيني أمس الجمعة بمناسبة إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض”.

و التي راح ضحيتها 16 قتيلا وأكثر من 1400 جريح.

كما ندّدت الجزائر بقوة بهذا التّصعيد الإسرائيلي الخطير و”انتهاكه الصارخ”للمواثيق والقوانين الدولية.

ودعت المجتمع الدولي لـ”التعجيل” بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطيني الأعزل.

وفيما حيت الجزائر أرواح الشهداء الذين سقطوا، أعربت من جديد عن “تضامنها” مع فلسطين شعبا وحكومة.

وكذا “مساندتها” للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.