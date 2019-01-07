الجزائر تدين محاولة الإنقلاب العسكري بالغابون

أدانت الجزائر محاولة الإنقلاب العسكري في الغابون، والتي دبرها مجموعة من ضباط الجيش أطلقت على نفسها إسم “الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الغابون”.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية، “الجزائر التي رفضت دوما جميع محاولات الإستيلاء على الحكم بالقوة تشيد بالعودة السريعة للنظام الدستوري في هذا البلد الصديق”.

وإستذكرت الجزائر عبر ذات البيان، الموقف الإفريقي المشترك المتخذ خلال القمة الـ35 لمنظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر في يوليو 1999 و المكرس بالعقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي الذي يدين ويرفض كل تغيير غير دستوري ببلدان القارة.

للإشارة، قام مجموعة من الضباط الغابونيين، صباح اليوم بالإستيلاء على الإذاعة الوطنية، ومنع إذاعة كلمة رئيسهم بمناسبة العام الجديد.

وقد أعلنت الحكومة الغابونية، اليوم الإثنين، أن الوضع في البلاد تحت السيطرة، ولا يوجد أي داعي للقلق، مؤكدة إلقاء القبض على العسكريين منفذي محاولة الإنقلاب.