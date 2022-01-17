الجزائر تدين هجوم أبو ظبي وتُعزي عائلات الضحايا

أدانت الجزائر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت، اليوم الاثنين منطقة مصفح ومطار أبوظبي الدولي، مخلفة ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تتقدم الجزائر بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما تعرب الجزائر عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وتجدد رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة.

كما تجدد الجزائر دعوتها لتجنب التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

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هذا وأعلنت شرطة أبو ظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين. جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة اليوم الاثنين.

كما أعلنت شرطة أبو ظبي “السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك. ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية”.

في حين أكدت الشرطة أن “السلطات المختصة فتحت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به”. وكانت شرطة أبو ظبي قد أفادت في وقت سابق، بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح. و”حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه “لا أضرار عن الحادثين”.

كما أوضحت وكالة أنباء الإمارات “وأم”، أن “التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة”. “يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق”. و”تم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق”.