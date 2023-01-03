الجزائر تدين وبشدة اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

أدانت الخارجية الجزائرية في بيان لها حول اقتحام الاحتلال الإسرائيلي اليوم المسجد الأقصى المبارك.

واوضحت الخارجية الجزائرية أن أحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي اقتحم المسجد الأقصى المبارك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية. كماأبدى هذا المسؤوب الإسرائيلي تحد سافر لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر العالم.

وبهذا تدين الجزائر هذا التصرف ونرفضه وتعتبره خطوة استفزازية. كما ان هذا التصرف يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وأضاف بيان الخارجية ان المخطط التوسعي للإسرائيليين يؤكد مرة أخرى على حتمية توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني

وتدعو الجزائر مجلس الأمن الأممي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

وفي الاخير تجدد الجزائر موقفها الثابت والمناصر للفلسطينيين في سبيل استرجاع حقوقهم المشروعة وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.