الجزائر تدين وبشدة الهجوم الإرهابي الذي ارتكب قرب مسجد الإمام علي بالعاصمة العمانية مسقط

أدانت الجزائر وبشدة الهجوم الإرهابي الدنيء الذي ارتكب قرب مسجد الإمام علي بالعاصمة العمانية مسقط.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن الجزائر تدين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الإرهابي الدنيء الذي ارتكب قرب مسجد الإمام علي بالعاصمة العمانية مسقط.

وأضاف البيان أن الجزائر تعرب عن تضامنها الكامل مع سلطنة عمان الشقيقة، كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الجزائر ان هذا الاعتداء الآثم يأتي ليذكر رفض الجزائر لكل أشكال العنف والإرهاب، ويؤكد من جديد استعدادها الكامل للتعاون في جهود المجموعة الدولية للتصدي لهذه الآفة، التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية.