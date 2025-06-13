الجزائر تدين وتستنكر العدوان الصهيوني على إيران

أعربت الجزائر، عن إدانتها واستنكارها للعدوان الاسرائيلي السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن هذا العدوان الذي ما كان ليكون لولا اللامحاسبة واللامعاقبة واللامساءلة التي يحظى بها المعتدي.

وأضاف البيان، إن هذا العدوان الذي ينتهك جميع القوانين الدولية، وعلى رأسها مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. يؤكد السياسة العدوانية الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني. وهي السياسية التي تقوم على وهم ضمان الأمن والاستقرار لكيانه على حساب أمن واستقرار جواره. بدءاً بالفلسطينيين في كافة أراضيهم المحتلة ومروراً بكافة دول الجوار دون استثناء.

وتابعت وزارة الخارجية، إن الجزائر، وإذ تحذر من مغبة مجاراة غطرسة وتجبر الاحتلال الاسرائيلي، فإنها تدعو المجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن الأممي، إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في العمل على حماية السلم والأمن الدوليين. وفي وضع حد لسياسات الاحتلال الاسرائيلي التي تقوض أمن واستقرار المنطقة برمتها.