الجزائر ترسل مساعدات استعجالية إلى ليبيا

قررت الجزائر، ارسال مساعدات استعجالية وانسانية هامة إلى دولة ليبيا، إثر الفيضانات التي ألمت بها.

في حين ،جاء قرار إرسال المساعدات، بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وهذا استجابة لطلب رئيس المجلس الوطني الليبي بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة.

كما سيتم نقلها عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي. كما تتمثل هذه المساعدات الإنسانية والاستعجالية في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم.

وجاء في البيان “استجابة لطلب رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد يونس المنفي بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة جرّاء الإعصار الذي ضرب عددًا من المدن في دولة ليبيا الشقيقة”. “قرّرت الجزائر بتوجيهٍ من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية هامّة واستعجالية، متمثّلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم”. “عن طريق جسر جوّي مكوّن من ثماني طائرات تابعة للقوات الجوّية للجيش الوطني الشعبي”.

كما “تعبّر هذه المساعدات، عن التزام الجزائر، قيادة وشعبًا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي الشقيق، لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها.”

المغرب ترفض..

للإشارة، كشفت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية قد أعلنت أنها ليست بحاجة إلى المساعدات الانسانية المقترحة من قبل الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن وزير العدل المغربي صرح بقبول المساعدات الإنسانية المقترحة من طرف الجزائر. أين أبلغت وزارة الشؤون الخارجية نظيرتها المغربية عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر بالتدابير. التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة بغية نقلها إلى المغرب. تتماشى مع الاحتياجات الضرورية في حالات الكوارث الطبيعية. لكن وبعد التقييم أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري أن المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الانسانية المقترحة من قبل الجزائر. وأضاف البيان أن الحكومة الجزائرية تأخذ علما بالرد المغربي الرسمي الذي تستخلص منه النتائج البديهة.