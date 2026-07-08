الجزائر ترسم مع “الويبو” ملامح قطب إقليمي في الملكية الفكرية

عقدت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة مليكة بن دودة، لقاء عمل مع دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، اليوم، على هامش أشغال الجمعيات العامة الثامنة والستين للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” المنعقدة بجنيف.

وثمّنت الوزيرة المستوى المتميز والاستثنائي للعلاقات القائمة بين الجزائر ومنظمة “الويبو”، معربةً عن ارتياحها لمستوى التعاون الثنائي الجيد. وللدعم المتواصل الذي تقدمه المنظمة لمرافقة المساعي الوطنية التي تستهدف تحديث المنظومة الوطنية للملكية الفكرية.

وشكّل اللقاء مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. لاسيما من خلال العمل على إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والفنون والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. تشمل مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والتكوين، والتحول الرقمي. وتعزيز القدرات المؤسساتية.

واستعرضت الوزيرة، أبرز المشاريع الهيكلية التي تعمل الجزائر على تجسيدها، وفي مقدمتها مشروع إنشاء أكاديمية حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية. التي يرتقب أن تضطلع بدور مركز إقليمي مرجعي لتكوين المبدعين والمهنيين والمؤسسات والفاعلين في الصناعات الإبداعية. كما تطرقت إلى برنامج الوساطة في مجال الملكية الفكرية الهادف إلى تعزيز آليات التسوية الودية للنزاعات وإرساء بيئة قانونية محفّزة لتطوير الاقتصاد الإبداعي.

وتناولت المباحثات أهمية تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وضرورة تحويل الأعمال الإبداعية إلى أصول اقتصادية تسهم في خلق الثروة. واستحداث مناصب الشغل، ودعم مساعي التنويع الاقتصادي. وفي هذا الإطار، جددت الوزيرة تأكيد طموح الجزائر للتحول إلى قطب إقليمي في مجال الملكية الفكرية. من خلال تعزيز التقارب وتوحيد الرؤى والخبرات بين الدول الإفريقية والعربية، وجعل الملكية الفكرية ركيزة للتنمية الثقافية والاقتصادية.

وأعربت الوزيرة عن تطلع الجزائر إلى تطوير دور المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر من مستوى وطني إلى دور إقليمي. بما يسمح له بأن يشكل منصة للإشعاع والتعاون والدعم لفائدة الدول الإفريقية والعربية في مجالات الملكية الفكرية والصناعات الإبداعية. كما تم التطرق إلى مقترح تنظيم مؤتمر إقليمي إفريقي حول الملكية الفكرية والصناعات الإبداعية بالجزائر. بالتعاون مع منظمة الويبو، يضم المؤسسات المعنية والمبدعين وهيئات التسيير الجماعي للحقوق والمستثمرين وفاعلي الاقتصاد الإبداعي، بهدف تأسيس فضاء دائم للحوار وتبادل الخبرات.