الجزائر ترفض تدخل ماكرون في شأنها الداخلي.. وهذا ما قرره الرئيس تبون

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري للسفير الجزائري بباريس للتشاور. وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، فإن قرار استدعاء السفير الجزائري بباريس، جاء على خلفية ما تداولته وسائل إعلام فرنسية لتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يجري تكذيبها، ورد فيها تدخل في الشأن الداخلي للجزائر.

وشدد بيان رئاسة الجمهورية على أن الجزائر ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، مضيفا أن الجزائر تعتبر تلك التصريحات بغير المسؤولة.