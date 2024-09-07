الجزائر تزود تونس بألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية

أعلنت شركة الكهرباء والغاز “سونلغاز”، اليوم الأحد، في بيان لها، إمداد تونس بـ 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، في ما يتعلق بدعم أواصر التعاون مع الشقيقة تونس. والتزاماً منها بمواصلة تزويدها بالطاقة الكهربائية، حسب بيان مشترك لشركة الكهرباء والغاز “سونلغاز” ونظيرتها التونسية.

وأوضح المصدر نفسه، أن القرار يأتي إثر العطب الذي وُجد بإحدى المحطات الكهربائية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ذات قدرة 400 ميغاواط، صبيحة اليوم السبت.

ويعتبر هذا الرقم قياسياً في ما يتعلق بصادرات سونلغاز من الكهرباء إلى تونس. ما سمح بتدارك الوضع وضمان استمرارية تزويد تونس بالكهرباء وضمان توازن منظومة النقل. يقول البيان.

وبالمناسبة، عبرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن خالص شكرها لشركة سونلغاز الجزائرية على تعاونها الدائم. خاصة في مثل هذا الظرف الاستثنائي.