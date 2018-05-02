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الجزائر تستدعى السفير المغربي على خلفية تصريحات وزير خارجية المخزن

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الجزائر تستدعى السفير المغربي على خلفية تصريحات وزير خارجية المخزن
بقلم مصطفى.ق

قال المتحدث باسم الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف ان الجزائر استدعت السفير المغربي على خلفية تصريحات وزير خارجية المخزن.

ورفضت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء “تصريحات لا أساس لها” ، أدلى بها وزير الخارجية المغربي.

بمناسبة الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإيران و”التشكيك بشكل غير مباشر”.

واكد أمين عام وزارة الخارجية رفض السلطات الجزائرية التصريحات التي لا أساس لها من الصحة على توريط الجزائر بشكل غير مباشر.

وزير خارجيته بمناسبة إعلانه إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية إيران الإسلامية.

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