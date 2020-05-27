الجزائر تستدعي سفيرها بباريس بعد بث قناة فرنسية برنامجا مسيئا للجزائريين

إستدعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، السفير الجزائري بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر قررت استدعاء سفيرها في باريس، للتشاور معه، بعد بث برنامج تلفزيوني، على قناة فرنسية.

وقال البيان إن البرنامج التلفزيون هاجم الجزائر شعبا ومؤسسات.

وكانت القناة التلفزيونية “France 5” قد بثت ليلة الثلاثاء، برنامجا تلفزيونيا، على شكل فيلم وثائقي، حمل عنوان “الجزائر حبيبتي”.

وقد صور الفيلم الوثائقي الذي تناول موضوع الحراك الشعبي في الجزائر، الجزائريين بالمكبوتين والمضطهدين جنسيا، وحاول تسليط الضوء على أن غالبية الجزائريين من المشاركين في الحراك، هم من المثليين ودعاة الحرية الجنسية والتحرر.

وقد خلّف بث ذلك البرنامج المسيء للجزائر وللجزائر موجة سخط كبيرة عبّر عنها آلاف الجزائريين على وسائط التواصل الاجتماعي.