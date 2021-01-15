الجزائر تستضيف الدورة الــ 7 من قمة منتدى مصدري الغاز سنة 2023

كشف منتدى الدول المصدرة للغاز، أن الجزائر ستستضيف الدورة السابعة للمنتدى سنة 2023.

ونقلت”وأج” بيان المنتدى الذي نشر بموقعه على الأنترنت، أن منتدى الدول المصدرة للغاز، هو منظمة حكومية دولية.

وقد تم إنشاء المنتدى خلال الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي لهذه البلدان، الذي عقد في موسكو في ديسمبر 2008.

ويتكون المنتدى من 11 دولة عضو و9 دول ملاحظة، والتي تتوفر معذا على ثلاثة أرباع احتياطيات الغاز على كوكب الأرض.

وتساهم بأكثر من ثلثي عمليات تبادل الغاز (خط أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال).

ويتعلق الأمر بالجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد، توباغو، فنزويلا.

في حين أن أنغولا، أذربيجان، العراق، كازاخستان، ماليزيا، النرويج، عمان، البيرو، الإمارات العربية المتحدة تتمتع بصفة عضو ملاحظ.

وأضاف البيان، أن الهدف الاستراتيجي للمنظمة يتمثل في دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على موارد الغاز الطبيعي لديها.

كما تعمل على تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة من أجل ضمان إستقرار وشفافية سوق الغاز وسعر عادل للمتدخلين في هذه السوق.