الجزائر تستضيف فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

تستضيف الجزائر فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم المصادف للرابع عشر جوان من كل سنة وذلك يومي 13 و14 جوان 2023.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تحمل الفعاليات شعار المنظمة العالمية للصحة “تبرع بالدم، تبرع بالبلازما…شارك الحياة، شارك كثيرا”.

وتهدف فعاليات هذه التظاهرة، التي ستعرف مشاركة وطنية وأجنبية للفاعلين في هذا المجال. إلى تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه المتبرعون بالدم بشكل طوعي ومنتظم في ضمان إمدادات دم آمنة و مستدامة للمرضى.

وسيتم تنظيم مجموعة من الأنشطة على مستوى المؤسسات والهياكل الصحية المتواجدة عبر كافة التراب الوطني.

كما سيتم عقد ندوات وتنظيم أبواب مفتوحة وحملات التبرع بالدم إلى برمجة حصص توعوية وتحسيسية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية و الأجنبية و المحلية.

كما سيتم خلال هذه المناسبة تكريم المتبرعين الاوفياء (الدائمين).