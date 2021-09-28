الجزائر تستلم دفعة جديدة من لقاح كورونا

أعلن مكتب “اليونسيف بالجزائر”، عن إستلام الدفعة التاسعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء. وتقدر الدفعة بـ100800 جرعة.

وكانت الجزائر قبل أيام قد إستلمت دفعة من اللقاح، وذلك في إطار الآلية الدولية كوفاكس “covax“.

وتقدم كل من مكتب اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في الجزائر، بالشكر لجميع البلدان والمؤسسات التي تساهم في مكافحة كورونا. على غرار دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، اليابانCEPI وللسفارة الفرنسية في الجزائر.

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