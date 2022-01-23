الجزائر تستلم طائرة نقل أمريكية عملاقة

استلمت الجزائر، أول طائرة نقل من طراز C-130J Super Hercules والتي أقلعت من مصنع في ولاية كارولينا الجنوبية.

وهنأت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، عبر صفحتها على فايسبوك، الجزائر، على استلام هذه الطائرة . وكتبت: “تهانينا للجزائر على استلامها أول طائرة نقل من طراز C-130J Super Hercules. والتي أقلعت من مصنع في ولاية كارولينا الجنوبية”.

وأضاف منشور السفارة: “يتم استخدام طائرة النقل التي أطلقت لأول مرة في عام 1999، من قبل أكثر من 20 دولة”.

وأشار البيان، إلى أن الجزائر قد وقعت عقدا مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في 2018 لتسليم أربع طائرات، مع إمكانية لأربع طائرات أخرى.

وأرفقت السفارة صورة لطائرة النقل من طراز C-130J وهي تقلع من أستراليا في 18 جانفي لتقديم المساعدة إلى دولة جزيرة تونغا بعد ثوران بركاني.

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16 طائرة في “الجوية الجزائرية” يزيد عمرها عن 20 سنة!

منها واحدة من طراز “آيركول” عمرها 43 سنة تكلّف عملية صيانتها أموالا طائلة

الحظيرة تتكون من 56 طائرة منها ٦ من طراز “ATR” بعمر 23 سنة

تحصي إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قرابة العشرين طائرة مخصصة لنقل المسافرين، يصل عمرها أو يزيد عن عشرين سنة، تكلّف عملية صيانتها صرف أموال طائلة، فيما يصل عمر طائرة الشحن من طراز “آيركول”، ثلاثة وأربعين سنة.

قالت مصادر رسمية في قطاع النقل، إن حظيرة شركة الخطوط الجوية الجزائرية تتكون من ستة وخمسين طائرة. أغلبها من طراز “بوينغ 737″، بتعداد يقدر بواحد وثلاثين طائرة. منها ١٠ بعمر يتراوح بين عشرين وثلاثة وعشرين عاما، و ٧ بعمر ١٢ سنة، والبقية وعددها أربعة عشر طائرة تم استلامها عام 2015، وبالتالي فإن عمرها يقدر بست سنوات، أما بشأن منافسة المصنِع الأمريكي، فتتوفر المؤسسة على ثماني طائرات صنَّعها الفرنسي “آيرباص” بتعداد يقدر بثماني طائرات، منها خمس بعمر ستة عشر سنة، والثلاث المتبقية ست سنوات.

وقد احتلت الطائرة التي تتوفر عليها حظيرة الشركة من طراز “آ تي آغ” الصدارة من حيث العمر مقارنة بالطرازات الأخرى، بعدما تم إحصاء ست طائرات من أصل ١٢ بلغ عمرها ثلاثة وعشرين عاما، وثلاث بعمر ١٢ عاما والثلاث المتبقية ست سنوات.

حظيرة الجوية الجزائرية تتوفر على طائرتي شحن

وبعيدا عن الطائرات المخصصة لبرمجة الرحلات الجوية الدولية والداخلية لنقل المسافرين، كشفت مصادر “النهار”، عن توفر حظيرة “الجوية الجزائرية” لطائرتي شحن، إحداهما من طراز “آيركول”، حدد عمرها حاليا بثلاثة وأربعين سنة، فيما تصل حمولتها إلى ما بين ثمانية عشر وعشرين طنا، وقالت إن صيانتها أصبحت تكلف صرف أموال طائلة بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالمداخيل التي تجنيها الشركة من وراء استغلالها، فيما يقدّر عمر الطائرة الثانية من طراز “بوينغ” المخصصة لنفس الغرض، أي الشحن، بثلاثة وعشرين سنة، وحمولة ثمانية عشر طنا.

ولتفادي تبذير المزيد من الأموال على عمليات الصيانة على الطائرات القديمة، أكدت مصادرنا، على أهمية القيام بعمليات تجديد للحظيرة كل عشر سنوات “كلما زاد عمر الطائرة عن عشر سنوات، كلما صاحب ذلك إلزامية الرفع من قيمة الغلاف المالي المخصص للصيانة”.

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