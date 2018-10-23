الجزائر تستنكر التضليل الإعلامي المعتمد في تقارير الأمم المتحدة

اعتبر نائب سفير الجزائر بالأمم المتحدة، محمد بصديق أن تقارير اجتماعات المنظمة متسمة دائما بالتحيز والتضليل الاعلامي أمرا غير مقبولا.

مستنكرا في هذا الصدد الانتهاك المتواصل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وصرح بصديق خلال اجتماع بمنظمة الأمم المتحدة خصص لدراسة المسائل المتعلقة بالإعلام.

أنه من غير المقبول أن تبقى تُسجل تناقضات في البيانات الصحفية لمختلف اجتماعات الأمم المتحدة.

على الرغم من النداءات الموجهة لهذه الجمعية الموقرة من طرف الدول الأعضاء.

ويأتي النداء المتجدد للجزائر من أجل تقارير موضوعية وغير متحيزة.

أياما فقط بعد الانزلاقات الواردة من قسم الاعلام للأمم المتحدة خلال تغطية أشغال اللجنة الرابعة حول تصفية الاستعمار.

فقد سجلت تقاريرها حول النقاش بشأن الصحراء الغربية تحريفا وتحيزا ومتميزة بمحتوى مغرض جدير بصحافة متحزبة.

فقد عنون قسم الأخبار و المحتوى لمنظمة الأمم المتحدة تقريره حول الجلسة السادسة للجنة.

والذي نشر يوم 12 أكتوبر الماضي “الصحراء الغربية ممثلة من طرف جمهورية شبح”.

وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها انزلاق كهذا من قبل قسم الاعلام.

بحيث تورط السنة الماضية في قضية تلاعب اعلامي خطيرة بعد أن حرف تصريحات المتدخلين خلال اشغال الجلسة الرابعة.

وبعد الإشارة إلى أن عناوين بيانات صحفية لعدة لجان تابعة للأمم المتحدة تتميز بالتحيز والذاتية والتضليل الاعلامي.

قال ممثل الجزائر اننا نستنكر هذه الانتهاكات المتكررة للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من لوائح وقرارات أممية.

وطالب في هذا الصدد من الأمين العام المساعد السهر على الاحترام الصارم لهذه المبادئ تفاديا لتكرار وضعيات كهذه.

وقال بصديق نطلب كذلك بأن يمتنع محررو البيانات الصحفية عن ادراج تعليقاتهم الخاصة والاكتفاء بنقل النقاشات بوفاء.