الجزائر تسجل 7 حالات جديدة من السلالة البريطانية و13 حالة جديدة من السلالة النيجيرية

سجلت الجزائر، 7 حالات جديدة من السلالة البريطانية و13 حالة جديدة من السلالة النيجيرية، حسب ماكشف عنه معهد باستور في بيان له.

وأوضح البيان، أنه بالنسبة للحالات السبع المؤكدة من السلالة البريطانية، فقد تم تسجيلها بالولايات التالية:

-5 حالات من ولاية الجزائر (منها ثلاث حالات من نفس العائلة، كانت على اتصال باحدى الحالات التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي) .

– حالتين من ولاية البليدة.

أما بالنسبة للحالات (13) المؤكدة من السلالة النيجيرية، التي ظهرت إلى حد الآن بـ 13 بلدا، فقد سُجلت بالولايات التالية:

– 3 حالات من ولاية الجزائر (منها حالتين من نفس العائلة) .

– حالة واحدة من ولاية سوق أهراس .

– 6 حالات من ولاية تبسة .

– حالة واحدة من ولاية ورقلة (حاسي مسعود) .

– حالتين من ولاية عين صالح، يضيف البيان.

هذا وذكر معهد باستور في الأخير، بضرورة إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية للحد من انتشار العدوى.