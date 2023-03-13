الجزائر تسهر على إرساء مبدأ التعاون بين الدول العربية في المجال الصحي

تحتضن الجزائر الدورة الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب تحت عنوان “تعزيز نظام الأمن الصحي من أجل تحسين صحة السكان والاستعداد لأي جوائح غير معروفة”.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن الجزائر ستسهر جليا على إرساء مبدأ التعاون بين الدول العربية في المجال الصحي. وكذا الدفع بالعمل العربي المشترك.

وأوضح الوزير، أن هذا الإجتماع، سيسمح بدراسة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة. والتي سيتم مناقشتها غدا للبث والفصل فيها من طرف وفود الدول العربية.

وتابع سايحي، إن هذا الإجتماع المهم سيتيح لنا فرصة عظيمة في تحسين الخدمات الصحية لشعوبنا العربية.

فيما تطرق الوزير، للقضايا المحورية المطروحة بهذه الدورة، وتتمثل في التطورات والتحديات التي ستستجيب إلى تطلعات شعوبنا للتصدي للأخطار الصحية التي تحدق بنا.

وكذا الاطلاع على مختلف أنشطة الدول العربية لمجابهة الأمراض والآفات والاستفادة من تجاربنا.

وشدد الوزير، على ضرورة، تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل مواكبة كل التحولات والآفات والتصدي لها والتكيف معها. خاصة في ظل ما عاشه العالم من أزمة صحية جراء جائحة كورونا.

كما أضاف الوزير، أن الاجتماع سيتطرق إلى انشاء منظمات وهيئات عربية. على غرار مناقشة مقترحي الجزائر لإنشاء الوكالة العربية للتنمية الصحية. والمركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري السيدا والتي سيكون مقرها الجزائر.

وكذا مقترح مصر لانشاء الوكالة العربية للدواء وكذلك إنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية.

كما سيتم خلال هذه الدورة، حسب الوزير، دراسة ومناقشة واعتماد القانون الاسترشادي الخاص بمهنتي التمريض والقبالة. ومشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن. والتوافق حول الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

وأكد الوزير في الأخير دعم الجزائر للمراكز والهيئات العربية التي تعمل تحت لواء جامعة الدول العربية.