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الجزائر تشارك في أشغال لقاء إفريقيا 2020 اليوم بباريس

الوطني
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الجزائر تشارك في أشغال لقاء إفريقيا 2020 اليوم بباريس
بقلم فوزية مسعدي

تشارك الجزائر، اليوم الجمعة بباريس، في أشغال لقاء إفريقيا 2020 المخصص للمستثمرين في إفريقيا.

يخصص لقاء إفريقيا 2020 حول موضوع “التجارة الحرة في إفريقيا، ما هي التحديات؟”، والذي تنظمه كل من غرفة الصناعة والتجارة “باريس إيل دوفرانس” وكذا المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا وكذا المراقب التجاري الدولي.

وسيتطرق اللقاء إلى عديد إنشغالات المستثمرين المهتمين بالإستثمار في القارة السمراء، لاسيما فيما تعلق بدخول حيز التنفيد لمنطقة التجارة الحرة في القارة السمراء.

كما سيكون اللقاء فرصة لتناول الأهمية الإستراتجية التي سيجسدها هذا المشروع في إفريقيا، وكذا النتيجة التي من شأنها أن يحققها في توسيع الإستثمارات في القارة الإفريقية.

هذا وتهدف منطقة التجارة الحرة في إفريقيا إلى إلغاء الرسوم الجمركية بنحو حوالي 90 بالمائة من البضائع المتداولة، وكذا تقليص الحواجز غير جمركية وتحرير الخدمات بين دول القارة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=769974

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