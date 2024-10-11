الجزائر تشارك في الدورة الـ149 للإتحاد البرلماني الدولي بجنيف

يشارك وفد من غرفتي البرلمان، بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في أشغال الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، من المقرر أن يتم تنظيم هذه الدورة والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة جنيف، خلال الفترة الممتدة من 13إلى 17 أكتوبر 2024.

ويتكون الوفد البرلماني الجزائري عن المجلس الشعبي الوطني من: منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عضو مكتب المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد.

وفريدة إليمي، النائب الأول لرئيسة منتدى النساء البرلمانيات، عضو مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد.

ومحمد أنوار بوشويط، رئيس لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، عضو مجلس منتدى الشباب ومكتب اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بالاتحاد.

وعن مجلس الأمة، يشارك أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. وفوزية بن باديس، وعبد الرحمن قنشوبة، وكمال خليفاتي، أعضاء مجلس الأمة.