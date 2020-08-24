الجزائر تشارك في فعاليات الطبعة 6 للألعاب العسكرية الدولية بروسيا

تشارك الجزائر، منذ يوم امس الاحد، في فعاليات الطبعة 6 للألعاب العسكرية الدولية بروسيا.

كشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن الجزائر تشارك في فعاليات الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية التي انطلقت منذ يوم امس بروسيا.

وكشف ذات البيان أن الفريق الوطني العسكري يشارك خلال هذه الألعاب، التي تدوم إلى غاية 05 سبتمبر 2020، في اختصاص “الفصيلة المحمولة جواّ”.

والتي ستجري فعالياتها بمدينة بيسكوف بشمال روسيا.

وحسب وزارة الدفاع فإن الالعاب ستجمع 200 متنافسا من عشرة دول هي الجزائر، روسيا، الصين ، بيلاروسيا، الكونغو، كامبوديا، مالي، ناميبيا، طاجاكستان وغينيا الاستوائية.

وسيتسابقون في منافسات هي الإنزال الجوي، مسير المغاوير على مسافة عشرة كيلومترات بحمولة ثمانين كيلوغرام، قفز الدقة، مسابقة في سياقة العربات العسكرية من نوع BTR-82 وكذا منافسة الرمي بمختلف الأسلحة.

كما يشارك فريق قيادة الدرك الوطني السينوتقني في منافسة “الصديق الوفي” بموسكو.

للتذكير فإن المنتخب الوطني العسكري قد شارك في الطبعتين السابقتين للألعاب العسكرية الدولية حيث تحصل على الجائزة الخاصة بالروح القتالية وروح الجماعة وجائزة “الفريق المتحد” اعترافا بمسيرته المتميزة خلال تلك الدورات.