الجزائر تشارك في معرض القاهرة الدّولي للكتاب

تشارك الجزائر في معرض القاهرة الدّولي للكتاب في طبعته 53 في الفترة الممتدة من 26 جانفي إلى 7 فيفري 2022، بتوجيه من وزيرة الثّقافة والفنون، وفاء شعلال.

وحسب بيان للوزارة، ستكون الجزائر ممثلة بإصدارت لناشرين جزائريين. وبأزيد من 600 عنوانا في مختلف المجالات الأدبيّة والتاريخية والكتب الفاخرة حول التراث الثقافي والعمارة.

بالإضافة إلى كتب الأطفال والناشئة، حيث تشكل هذه العناوين أبرز الإصدارات في السنتين الأخيرتين.

ويشارك في هذه الدورة سبعة كتاب وأدباء جزائريّين تميّزوا بإصدارات جديدة في السنتين الأخيرتين. وممن مثّل الأدب الجزائري في مختلف المناسبات، أوتلقى دعوة رسميّة من الجهات المصريّة.

وسيكون الوفد المشارك على موعد مع عدد من النشاطات الثّقافية والأدبية التي تنظّمها إدارة معرض القاهرة.

بالإضافة إلى جلسات التوقيع لآخر الإصدارات في أجنحة الناشرين المصرين وفي جناح الجزائر.

هذا والتزمت إدارة معرض القاهرة بتخصيص فضاء توقيع مشترك للكتاب الجزائريين والعرب. كما سيكون الكتاب الجزائريين ضيوفا على وسائل إعلام مصرية لتقديم الأدب الجزائري وملامح المشهد الثقافي.

وتأتي هذه المشاركة ضمن المخطط القطاعي لاستعادة الحضور الثقافي الجزائري في العالم العربي والمحافل الدولية.

وكذا انسجاما مع توجه الجزائر، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، خاصة وأنّ رئيس الجمهوريّة يؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

ومن المنتظر أن يُوضع صالون الجزائر الدولي للكتاب سيلا ضمن السياق العربي مجددا بعد ان توقف لدورتين متتاليتين بسبب الظروف الصحية العالمية.

ويأتي ذلك، من خلال الجناح الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بتكليف من وزارة الثقافة والفنون.

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