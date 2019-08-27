الجزائر تشارك ولأول مرة في منتدى المستثمر العربي العالمي

تشارك الجزائر ولأول مرة، في فعاليات الطبعة الرابعة لمنتدى المستثمر العربي العالمي المزمع عقده يومي 17 إلى 18 سبتمبر المقبل بباريس.

أفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا “قاسي ايت يعلى”، اليوم الثلاثاء، مشاركة الجزائر ولأول مرة في فعاليات منتدى المستثمر العربي العالمي.

ممثلة في مؤسسات إقتصادية جزائرية، متواجدة بفرنسا أو بأرض الوطن، ستكون غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية بفرنسا طرفا فعالا في هذه التظاهرة.

وأوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا، أن التظاهرة ستكون بمثابة فرصة للمؤسسات الجزائرية لإثبات وجودها في الأسواق العالمية.

ودعا رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا، كبرى المستثمرين والشركات الوطنية الراغبين في المشاركة التواصل مع الغرفة قبل تاريخ 1 سبتمبر المقبل.

مشيرا في السياق ذاته أن المؤسسات الجزائرية قادرة على منافسة نظيراتها العربية في اقتناص فرص استثمارية واعدة.

منتدى المستثمر العربي يعتبر بمثابة منصة دولية ستسمح لجميع أعضاء جائزة المستثمر العربي الولوج للعالمية، وتحقيق إنجازات مستدامة.