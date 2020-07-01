الجزائر تشتري نحو 300 ألف طن من قمح الطحين

إقتنت الجزائر نحو 300 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية.

قام الديوان المهني الجزائري للحبوب بشراء نحو 300 ألف طن من قمح الطحين من منشأ خياري في مناقصة دولية أُغلقت أمس الثلاثاء.

وحسب ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الاربعاء، فإن تقديرات تجارية أولية غير مؤكدة أشارت إلى ان الجزائر قامت بشراء نحو 240 ألف طن وشدد متعاملون على أن مجمل المشتريات النهائي ربما لا يزال مختلفا.

وحددت تقديرات أولية السعر المدفوع بين 217 و218 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

وحسب المتعاملون حفإن مستوى السعر الرئيسي بلغ 218 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

هذا وطلبت المناقصة شحن القمح على فترتين من دول التوريد الأساسية في النصفين الأول والثاني من سبتمبر والجزائر مشتر رئيسي للقمح من الاتحاد الأوروبي.

هذا واشترت الجزائر في آخر مناقصة قمح معلنة في 13 ماي نحو 500 ألف طن بين 218 و218.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.