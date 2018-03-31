الجزائر تشيد باتفاق المصالحة بين المدينتين الليبيتين مسراتة وزنتان 

أشادت الجزائر اليوم السبت باتفاق المصالحة الذي ابرم بين المدينتين الليبيتين مسراتة وزنتان تحت شعار المصالحة من أجل الوطن،

مشيرة الى أن هذا الاتفاق يشكل “خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالحة والوفاق الوطنيين في ليبيا”.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن “الجزائر التي طالما رافعت من أجل المصالحة و الحوار بين الاخوة

الليبيين تشيد باتفاق المصالحة الذي ابرم بين مسراتة و زنتان تحت شعار المصالحة من أجل الوطن”.

كما أضاف ذات المسؤول أن “الجزائر تبرز أهمية المبادئ التي كرسها لصالح دولة القانون وتوحيد المؤسسات الوطنية،

لاسيما جيش موحد تحت سلطة مدنية قادر على الاضطلاع بدوره كاملا في مجال الحفاظ على الأمن والوحدة الترابية الليبية وكذا في مجال مكافحة الارهاب”.

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن “الجزائر تعتبر أن هذا الاتفاق الذي يبرز تمسك الشعب الليبي بحل سياسي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالحة والوفاق الوطنيين”.

وأردف بن علي الشريف، يقول أن “الجزائر تعرب عن أملها في أن تدفع هذه المبادرة بديناميكية مصالحة عبر كل التراب الليبي،

قائمة على المصلحة العليا للشعب الليبي وبعيدا عن كل تدخل أجنبي كما تمهد الطريق لحل نهائي للأزمة التي يعيشها هذا البلد الأخ والجار”.

وللتذكير، التقى ممثلون عن المدينتين الليبيتين زنتان ومسراتة يوم الأربعاء الفارط وتوج اللقاء ببيان ختامي،

أشار من خلاله الطرفان الى “ضرورة توحيد الجيش والشرطة تحت سلطة مدنية ومكافحة الارهاب بكل أشكاله”.