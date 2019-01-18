الجزائر تشيد بمبادرة ماكرون بشأن تنظيم قمة الضفتين

أشادت الجزائر على لسان وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، بمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، بشأن تنظيم قمة الضفتين.

وخلال الندوة الـ15 لوزراء الخارجية للحوار 5+5، أكد أن قمة الضفتين، المزمع عقدها، 24 جوان 2019، ستعطي دفعا جديدا للحوار.

وأردف أن الجزائر، ستحتضن تحسبا لهذه القمة، منتدى حول الطاقات، يهدف للخروج بتوصيات، من أجل تحقيق انتقال طاقوي بالمنطقة.

وقال بهذا الخصوص ” الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل بلوغ أهداف قمة الضفتين “.

من جانب آخر، أشار أن التحولات العميقة التي يعيشها العالم، لا تزال تؤثر مباشرة على السلم والأمن والتنمية بالمنطقة.

وأضاف أن هذا الوضع يستوقف بلدان المنطقة، ويدعوها الى تكثيف الحوار، حتى يسترجع حوض المتوسط طابعه كمنطقة للسلم والرفاهية .