الجزائر تصادق على لائحة مجلس الأمن الأممي حول تجديد عهدة مينورسو

جددت الجزائر قناعتها بأن المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة وبحسن النية بين المغرب و جبهة البوليساريو من شأنها فتح الطريق امام حل سياسي عادل ونهائي.

وذلك وفق الشرعية الدولية و مبدأ الامم المتحدة بخصوص تصفية الاستعمار، حسب بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت.

والذي جاء فيه أيضا، مصادقة الجزائر على اللائحة 2548 (2020) من قبل مجلس الامن الاممي، الذي يقضي بتجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا.

وأضاف البيان بأن الجزائر وبصفتها بلد ملاحظ رسمي لمسار السلام، فلقد أبدت أسفها كون اللائحة 2548 (2020)، على غرار اللائحة 2494 (2019)

لا تؤيد اي اجراء ملموس من شأنه اعادة بعث المسار السياسي ودعم التنفيذ الكامل لعهدة مينورسو.

من جانب أخر، اشادت الجزائر بموقف اعضاء مجلس الامن، لا سيما جنوب افريقيا وروسيا وكل الأعضاء الأخرين الذين اوضحوا اسباب الانسداد الحالي.

كما أبرزت الجزائر دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة، مجددة دعوتها للتعيين الفوري لمبعوثه الشخصي.