الجزائر تصدر أول حصة من أدوية السكري إلى ليبيا

أشرفت شركة نوفو نورديسك الجزائر اليوم الثلاثاء على تصدير أول حصة أدوية مضادة لداء السكري تتشكل من 140 ألف علبة من الأقراص, إلى ليبيا، انطلاقا من موقع إنتاجها بتيزي وزو. حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ولقد أعطيت إشارة إطلاق هذه العملية المسجلة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري، بحضور السلطات المحلية ووفود وزارية لقطاعي التجارة والصحة وبرلمانيين من الغرفتين، إلى جانب سفيري الدنمارك وليبيا بالجزائر.

وأكد مسؤولو هذا المجمع الصيدلي و والي الولاية جيلالي دومي في كلمتهما بالمناسبة، تسجيل تصدير هذه الدفعة الأولى من أدوية السكري في إطار توجيهات السلطات العمومية في مجال تطوير الصادرات.

وأوضح مدير الموقع، مراد حجام, أن “القدرات الإنتاجية لشركة نوفو نورديسك الجزائر تسمح بتغطية الطلب الوطني في المجال والتصدير إلى الخارج، سيما إلى إفريقيا في مرحلة أولى، ثم إلى أوروبا ومناطق أخرى من العالم، بالنظر لكون منتجاتنا مطابقة للمعايير الدولية”.

ويعتبر موقع المجموعة بتيزي وزو الوحيد من نوعه الذي ينتج أشكالا جافة من الأدوية المضادة للسكري على الصعيد الإفريقي، منذ دخوله حيز الاستغلال عام 2006.

وعلاوة عن تغطية الاحتياجات الوطنية في المجال فان القدرات الإنتاجية لهذه الوحدة تسمح بالتوجه نحو التصدير، وفق ما جاء في بيان للمجمع.

كما قام المجمع الجزائري-الدانمركي منذ يناير الفارط بفتح وحدة إنتاج ثانية ببوفاريك (ولاية البليدة)، تعتبر الوحيدة على الصعيد القاري المتخصصة في إنتاج أقلام الأنسولين، استنادا لنفس الوثيقة.

وتميز الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري بتنصيب عيادة متنقلة للكشف عن السكري بموقع المجمع.

ومكن هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارة الصحة، من فحص حوالي 160 ألف شخص منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا.