طرح الديوان المهني للحبوب في الجزائر مناقصة عالمية لشراء كمية اسمية قدرها 35 ألف طن من الشعير.

وفقا لوكالة رويترز، قال تجار أوروبيون، إنه يمكن توريد الكمية من أي منشأ قبل انتهاء تقديم العروض اليوم الأربعاء.

وضافوا أنّ المناقصة تتطلب توريد الشعير بين الفاتح والخامس عشر نوفمبر عبر شحنتين على الأقل.

والكميات في مناقصات الجزائر إسمية، وغالبا ما يشتري البلد كميات أكبر من تلك الكميات المطلوبة.