الجزائر تطلب رسميا من فرنسا إسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين

قدمت الجزائر طلبا رسميا من فرنسا لإسترجاع جماجم الـ 37 للشهداء الجزائريين، من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس.

أعلنت اليوم الجمعة سفارة الجزائر في فرنسا، أن الجزائر طلبت من فرنسا إسترجاع الجماجم الموجودة منذ أكثر من قرن ونصف.

كما طلبت إستعادة المحفوظات من 1830 الى 1962.

وأضاف بيان السفارة أن وزير الخاجية عبد القادر مساهل من السفير عبد القادر مسداو لبياشر الاجراءات مع السلطات الفرنسية.

وهذا من أجل هاتين المسألتين فيما يتعلق بمسألة النصب التذكاري.

وقد أعلن أمس وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن ملف استعادة جماجم الشهداء من متحف باريس انتقل من المرحلة التقنية إلى التنفيذية دون تحديد موعد لتسلمها.

وللتذكير وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، بسن قانون يمكن من تسليم الجماجم بحكم أنها مدرجة حاليا ضمن التراث الثقافي الفرنسي.