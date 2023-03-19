الجزائر تظفر بنيابة رئاسة الجمعية البيطرية الافريقية

قرر أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية البيطرية الأفريقية، تزكية الدكتور الجزائري محمد الأمين نشار لمنصب نائب رئيس للجمعية البيطرية الأفريقية مكلف بالعلاقات الخارجية.

كما تم تعيين الدكتور بوبكر مرزوق مستشار لرئيس الجمعية البيطرية الأفريقية مكلف بالشباب والطلبة.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الجمعية البيطرية الأفريقية الدكتور فوزي كشريد من دولة تونس، بسعادته بالحضور المتميز للوفد الجزائري.

وأكد كشريد، أن الوفد الجزائري، ساهم في نجاح المؤتمر الـ11 الإفريقي والعربي، بمشاركته الفعالة والمتميزة.

وبدوه، شكر الدكتور محمد الأمين نشار ، الجميع على الثقة الموضوعة في شخصه. متمنيا أن يمثل الجزائر أحسن تمثيل. وأشار إلى أن هذا التنصيب جاء في وقت عادت فيه العلاقات الجزائرية الإفريقية بقوة.