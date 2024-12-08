الجزائر تعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

تم أمس بالجزائر العاصمة الإعلان عن اعتماد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. والتي تسعى الجزائر من خلالها إلى توظيف هذه التكنولوجيا لخدمة مختلف قطاعات النشاط.

وأوضح رئيس المجلس العلمي للذكاء الإصطناعي البروفيسور مروان دباح. بعد الإعلان عن ذلك خلال مراسم اختتام الطبعة الثالثة من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئات. أن هذه الاستراتيجية التي ترمي إلى مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الابتكار التكنولوجي. ترتكز على ستة محاور رئيسية، تتعلق أساسا بالبحث العلمي، وبتطوير

البيئة المناسبة للذكاء الاصطناعي. بالإضافة كذلك إلى وتطوير القدرات المحلية في هذا المجال. ومرافقة المؤسسات الناشئة حتى تكون قادرة على تقديم حلول ترقى لتطلعات الشركات.

وأضاف البروفيسور دباج، أنه يضاف إلى ذلك توفير مراكز بيانات، وكذا العمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية. بالنسبة لاستخدام الذكاء الإصطناعي على غرار الفلاحة، الصحة، والصناعة. مضيفا أنه سيتم لتجسيد هذه الاستراتيجية على أرض الواقع تسخير ميزانية خاصة من قبل السلطات العمومية. وذلك لترسيخ “ريادة الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى الإفريقي”.

واعتبر المتحدث أن هذه الاستراتيجية ستمكن من توفير حلول جزائرية للذكاء الاصطناعي، وبالتالي تقليل الاعتماد عن الحلول المستوردة من الخارج. مؤكدا أن الجزائر ومن خلال هذه الاستراتيجية “أصبحت لديها رؤية واضحة وأهداف محددة تسعى لتحقيقها في مجال الابتكار التكنولوجي”.

كما أبرز أهمية أن تسير الدول الإفريقية على خطى الجزائر من ناحية تسطير استراتيجياتها الخاصة بالذكاء الإصطناعي. وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا المجال.

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