الجزائر تعرب عن قلقها إزاء تطورات الوضع في ليبيا

أكدت الجزائر، أنها تتابع بـ “قلق كبير” التطورات الأخيرة في دولة ليبيا الشقيقة على إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس. كما دعت جميع الاطراف الليبية إلى تجنب التصعيد.

وجاء في بيان للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الجزائر “تتابع بقلق كبير التطورات الأخيرة في ليبيا”. “على إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس، وتدعو جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد”. و”العمل على إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار”.

كما اضاف البيان ان الجزائر “تدعو جميع الأطراف إلى ضم جهودها لتوفير الشروط الضرورية لإنجاح عملية اجراء انتخابات حرة ونزيهة”. “كأفضل وسيلة تسمح بتكريس سيادة الشعب الليبي في اختيار ممثليه وتحقيق طموحاته المشروعة في إنهاء الأزمة”. و”وضع أسس دولة ديمقراطية وعصرية”.