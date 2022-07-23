الجزائر تعرب عن قلقها الشديد ازاء الاعتداءات التي وقعت في باماكو

أدانت الجزائر، الإعتداءات التي وقعت في عاصمة مالي “باماكو”، معربة عن قلقها الشديد حيال ما يحدث هناك. كما أكدت في بيان وزارة الشؤون الخارجية، على ضرورة زيادة تعبئة المجتمع الدولي بأشره. وهذا من أجل الوقاية من الإرهاب والقضاء عليه.

في حين، أشار البيان ذاته، إلى أن “الجزائر كانت التي تدين الإرهاب في كل مكان وفي جميع الظروف”. مضيفة أن “هذا التطور يؤكد مرة أخرى ضرورة زيادة تعبئة المجتمع الدولي بأسره للوقاية من الإرهاب والقضاء عليه”.

كما أضاف البيان أن “الجزائر تبرز الأهمية الاستراتيجية للتنفيد الفعال والدؤوب لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”. في حين، دعت الاطراف الموقعة الى “تجديد التزامها في هذا الصدد و البقاء متحدين لرفع جميع التحديات معا”.