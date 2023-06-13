الجزائر تعرض تجربتها الرائدة في تحقيق الأمن الغذائي

عرضت الجزائر تجربتها الرائدة في برامج تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة كذلك إلى عرض مدى التقدم المحقق في مجال تنمية الشعب الفلاحية. وذلك في إطار فعاليات المنتدى العالمي للمجلس الدولي للحبوب. المنعقد بلندن “المملكة المتحدة” يومي 12 و 13 جوان الجاري.

وشارك في اللقاء رئيس ديوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ممثلا للوزير رفقة المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب وممثل سفارة الجزائر بلندن.

وفي كلمة ألقاها ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مستهل الجلسة الإفتتاحية للمنتدى. تم عرض مدى التقدم المحقق في مجال تنمية الشعب الفلاحية لا سيما الإستراتيجية منها. مشيرا أنه شارك الحاضرين أيضا “تجربة الجزائر الرائدة في برامجها الرامية لتحقيق أمنها الغذائي في خضم المتغيرات العالمية”.

وخلال تنشيطه جلسة الحوار حول الأمن الغذائي. أبرز ممثل الوزارة الإستراتيجية المنتهجة من طرف السلطات الجزائرية في مجال تغطية وتأمين الحاجيات الغذائية للبلد. بالإضافة إلى تجربة الجزائر في تحقيق وضمان أمنها الغذائي.