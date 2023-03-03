الجزائر تعزي أندونيسيا

تقدمت الجزائر بتعازيها الخالصة لأهالي ضحايا الحريق الذي شب في مستودع وقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الجمعة، وخلف العديد من القتلى والجرحى، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في بيان الوزارة:”على إثر الحريق الذي شبّ في مستودع وقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الجمعة، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.”

كما تعرب الجزائر في هذا الظرف الأليم عن تعاطفها وتضامنها مع جمهورية اندونيسيا الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا. يضيف البيان.