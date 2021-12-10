الجزائر تفتك الجائزة الفضية للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط

تحصلت الجزائر على جائزة أحسن جناح رسمي في المعرض التجاري الإفريقي، بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا.

وتُوج الجناح الجزائري كأحسن جناح رسمي من بين 1100 عارض لـ 55 بلد مشارك. والذي تشارك فيه مؤسسة “ألفابايب”، فرع مجمع “إيميتال“.

كما حظيت الجزائر بهذا الوسام الشرفي الذي يعود لنوعية المنتوجات والخدمات التي تم عرضها. و كذا الاقبال الكبير للمتعاملين الإقتصاديين الأجانب والزوار الذين حضروا من 92 دولة في العالم.

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تشارك الجزائر بداية من اليوم الأحد في الطبعة الثانية من المعرض التجاري الإفريقي البيني “IATF 2021” بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا. تحت شعار ” بناء جسور من أجل منطقة تجارة حرة افريقية ناجحة”.

ويسعى البنك الإفريقي للتصدير و الإستيراد “أفريكسيم بنك” منظم التظاهرة الاقتصادية إلى تقريب وجهات النظر بين الفاعلين في المنطقة الإفريقية. وكما يسعى البنك لتكثيف الجهود من أجل دعم المنطقة الافريقية الحرة. وتحفيز الفاعلين في المنطقة لتشكيل سوق موحدة لتبادل وتصدير مختلف السلع على المستوى القاري دون قيود ضريبية وجمركية.

كما ستمتد هذه الطبعة الثانية للمعرض إلى غاية 21 نوفمبر، بمشاركة أزيد من 60 عارض ومؤسسة جزائرية ناشطة بمختلف القطاعات. بمساحة عرض تقدر بـ 600 متر مربع، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الأفارقة بين رجال أعمال وفاعلين في القطاع التجاري.

كما حصد الجناح الجزائري زيارة من طرف الشخصيات الرسمية وبعض المسؤولين الأفارقة.

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