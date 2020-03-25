الجزائر تقتني 240 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

قامت الجزائر بشراء ما قيمته 240 ألف طن من القمح في مناقصة دولية.

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء عن تجار أوروبيون، أن الديوان الجزائري المهني للحبوب قام بشراء نحو 240 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أغلقت يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف ذات المصدر، أن التقديرات الأولية للأسعار المدفوعة حددت عند ما بين 242.50 دولار و243 دولارا للطن تقريبا، شاملا تكلفة الشحن.

وحددت فترة شحن القمح المطلوب في فترتين من الدول الرئيسية الموردة، من الأول حتى 15 جويلية ومن 16 حتى 31 من الشهر نفسه.

وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية يكون الشحن بين الأول و15 ماي و16 و31 ماي 2020.