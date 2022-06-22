الجزائر تقرر فتح قنصلية جديدة في مدينة روان الفرنسية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي، يقضي بفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية).

وأوضحت المادة الأولى من المرسوم، أن الدائرة القنصلية لهذا المركز تشمل المقاطعات الأتية : كالفادوس وأور والمانش وأورن والسين البحرية.

وللإشارة، كان النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية بفرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، قد أعلن شهر أوت 2021 عن استعداد الجزائر لفتح قنصلية جديدة في مدينة روان بفرنسا، حيث ستتكفل التمثيلية الجزائرية بالإجراءات القنصلية لأفراد الجالية القاطنين في خمس دوائر تابعة لهذا الإقليم الملحق بمنطقة النورمندي، شمال غرب فرنسا، ويتعلق الأمر بكل من «سان مريتيم»، «كالفادوس»، «أور»، «المانش» و»أورن».

وكان جزائريون بهذه النواحي الخمس يلجؤون من قبل إلى قنصلية بونتواز بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، مع قطع نحو 500 كلم قصد إيداع طلباتهم وقضاء حاجاتهم المختلفة، وهو ما يكلفهم الكثير في كل مرة مع مصاريف التنقل وغيرها.