الجزائر تكتفي بـ 4 فضيات في افتتاح البطولة العربية للمصارعة

اكتفت المصارعة الجزائرية، بحصد 4 ميداليات فضية، في اليوم الأول للبطولة العربية للمصارعة “أكابر” الجارية وقائعها بالعراق ما بين الـ 8 والـ 9 من ديسمبر الجاري.

وخطفت الجزائر 4 ميداليات في اليوم الأول أمس الجمعة. الذي خصص لاختصاص المصارعة الحرة. كانت جميعها فضية.

وجاءت التتويجات عن طريق كل من عبد القادر إيكال (وزن 74 كلغ). وفاتح بن فرج الله (وزن 86 كلغ) وعبد الغني بن عطالله (وزن 61 كلغ) وسعد بوڨرة (وزن 70 كلغ).

وتقاسمت ألقاب اليوم الأول كل من العراق بـ 6 ذهبيات مقابل ذهبيتين للأردن وذهبية واحدة لكل من تونس وسوريا.