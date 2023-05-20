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الرياضة

المصارعة الجزائرية تتألق في البطولة الإفريقية

بقلم محمد.ل
المصارعة الجزائرية تتألق في البطولة الإفريقية
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حقق المصارعون الجزائريون، نتائج قوية في البطولة الإفريقية للمصارعة الإغريقية الرومانية (أكابر) 2023 المقامة بمدينة الحمامات التونسية. والتي ستختتم اليوم السبت، بعد 6 أيام من المنافسة.

وبسط لاعبو الفريق الوطني. سيطرتهم على المنافسة. بعد حصدهم لـ 13 ميدالية، بواقع 5 ذهبية ومثلها فضية مقابل 3 برونزية.

للإشارة فقد تمكن البطل المتوسطي سيد عزارة بشير، خلال دورة تونس، من المحافظة على لقبه، بعدما أهدى الجزائر، أمس الجمعة، خامس ميدالية ذهبية.

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