المصارعة الجزائرية تتألق في البطولة الإفريقية

حقق المصارعون الجزائريون، نتائج قوية في البطولة الإفريقية للمصارعة الإغريقية الرومانية (أكابر) 2023 المقامة بمدينة الحمامات التونسية. والتي ستختتم اليوم السبت، بعد 6 أيام من المنافسة.

وبسط لاعبو الفريق الوطني. سيطرتهم على المنافسة. بعد حصدهم لـ 13 ميدالية، بواقع 5 ذهبية ومثلها فضية مقابل 3 برونزية.

للإشارة فقد تمكن البطل المتوسطي سيد عزارة بشير، خلال دورة تونس، من المحافظة على لقبه، بعدما أهدى الجزائر، أمس الجمعة، خامس ميدالية ذهبية.