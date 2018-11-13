الجزائر تمنع 40 ألف مهاجرا غير شرعي من التنقل إلى أوروبا سنويا

تمنع مصالح الأمن الجزائرية سنويا على الحدود الجنوبية 40 ألف مهاجرا غير شرعيا من التنقل إلى أوروبا.

حسبما أكده المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حسان قاسيمي.

مضيفا أن المهاجرين غير الشرعيين ينتمون إلى 23 دولة إفريقية يحاولون إختراتق الحدود الجنوبية.

وقد سلمت الجزائر 10 آلاف مهاجرا غير شرعي من بينهم 7 آلاف طفل و 3 آلاف إمرأة إلى السلطات النيجيرية.

مشيرا في ذات السياق، إلى أن الجزائر قدمت 20 ألف نيجيري أمام العدالة بسبب عودتهم إلى الجزائر بعد ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.