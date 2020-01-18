الجزائر تندد بقرار غينيا والغابون حول الصحراء الغربية

نددت وزارة الخارجية الجزائرية بقرار حكومتي جمهورية غينيا والغابون، بفتح ممثليات قنصلية لها بمدينتي الداخلة والعيون المحتلتين بالصحراء الغربية.

وقالت في بيان خاص إنّ هذه الخطوة الخطيرة تُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية.

وواصل البيان: “لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على إحتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره طبقًا لقرارات ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.

متابعًا: “إنّ هذه القرارات الأحادية الجانب التي تهدف لعرقلة المسار الجاري لتصفية الإستعمار، علاوة على أنها انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، فإنها تشكل في الآن نفسه خرقًا لمبدأ التضامن الذي يجب أن يسود بين الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، والذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول الإفريقية لاسيما ما تعلق منها بالإلتزام بالتمسك والدفاع في جميع الظروف عن القواعد والمبادئ المتضمنة والمنصوص عليها في العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي”.