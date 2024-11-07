الجزائر تنفي معلومات روّج لها السفير الفرنسي السابق

نفى المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول نفيا قاطعا للمعلومات التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر. مؤكدا أنها لا أساس لها على الإطلاق من الصحة.

ورد المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول، على إثر الادعاءات الكاذبة التي روّج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه دريانكور في جنونه المعتاد ضد الجزائر. فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية. أين نفى نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة.

وجاء في منشور للسفير الأسبق، أن الجزائر قد علّقت جميع عمليات الإستيراد والتصدير مع فرنسا بتعليمة للبنوك. وهي المعلومة التي تفتها مصالح الوزير الأول نفيا قاطعا.