الجزائر تنهي إمدادات الغاز للمغرب وهكذا سيتم تزويد إسبانيا

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الجزائر، التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. ستتوقف عن إمدادها بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب المغرب العربي الأوروبي اعتبارا من الأول من نوفمبر.

ويربط خط الأنابيب المغاربي – الأوروبي الذي تبلغ مساحته 13.5 مليار متر مكعب الجزائر بإسبانيا.

وقالت المصادر إن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا باستخدام خط أنابيب ميدغاز تحت البحر. بطاقة سنوية تبلغ 8 مليارات متر مكعب لا يمر عبر المغرب.

ولمحت الجزائر في أوت الماضي إلى احتمال إنهاء صادرات الغاز الطبيعي في أكتوبر مع المغرب. بقيمة مليار متر مكعب تستخدم لإنتاج حوالي 10٪ من كهرباء المملكة.

وقال مصدر في سوناطراك ومصدران بالحكومة لرويترز إن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجدد.

للإشارة، فإن الجزائر هي أكبر مورد للغاز لإسبانيا. وتغطي ما يقرب من نصف طلبها على الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.

وقال مصدر حكومي لرويترز إنه في حالة حدوث أي اضطرابات. فإن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ستستخدم السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا.

وقالت سوناطراك سابقا إنها ستزيد طاقة خط أنابيب الغاز ميدغاز إلى إسبانيا إلى 10.5 مليار متر مكعب سنويا بنهاية نوفمبر.

وقالت سوناطراك في بيان في وقت سابق هذا العام إن إمدادات الجزائر إلى إسبانيا سترتفع. بعد استكمال وحدة ضغط الغاز الرابعة في منشآت سوناطراك ميدغاز في بني صاف بغرب البلاد. وأشارت سوناطراك أن العملية قد تكتمل بنهاية نوفمبر.