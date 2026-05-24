الجزائر تُؤكد مواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال الصيف

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وفداً رفيع المستوى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”، برئاسة فيصل طريفة، وذلك بحضور إطارات من الوزارة ومجمّع سونلغاز.

وحسب بيان للوزارة، شكّل اللقاء فرصة أكّد خلالها الوزير حرص الجزائر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية. على مواصلة دعم الجمهورية التونسية الشقيقة وتعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في قطاع الطاقة. بما يعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والتضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق، جدّد وزير الطاقة والطاقات المتجددة تأكيد التزام الجزائر بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026. رغم التحديات الكبيرة التي تعرفها فترة الذروة الصيفية على المستوى الوطني.

مؤكداً أن الجزائر، من خلال مجمّع سونلغاز، حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تونس. بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الفترة بالنسبة للشقيقة تونس.

ومن جهة أخرى، تطرّق الدكتور مراد عجال إلى مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا. مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. لما له من أهمية محورية في تعزيز التكامل الطاقوي وتقوية مكانة دول المنطقة.

كما ناقش الوزير مع الوفد التونسي مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 1400 ميغاواط على الأراضي التونسية.

وخلال ذات الجلسة، أسدى الوزير جملة من التعليمات لمسؤولي سونلغاز. تقضي برفع مستوى التنسيق مع الشركة التونسية ومرافقتها فيما يتعلق بمختلف احتياجاتها الطاقوية.

ومن جانبه، أشاد فيصل طريفة بمستوى التعاون القائم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجمّع سونلغاز. مؤكداً اهتمام تونس بالاستفادة من الخبرة والكفاءة الجزائرية في مجال الطاقة. ومشدداً على ضرورة تعميق هذا التعاون وتوسيعه.

وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان إرادتهما المشتركة في تكثيف التنسيق والتشاور، وتوسيع مجالات التعاون. بما يساهم في تعزيز الأمن الطاقوي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين والمنطقة ككل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور